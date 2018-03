Casaco de 370 euros usado por Meghan Markle esgota em minutos

Nuno Azinheira Hoje às 11:17 Facebook

Meghan Markle tem sido o centro das atenções desde que aceitou casar-se com o príncipe Harry de Inglaterra. Por isso, tudo o que a ex-atriz norte-americana veste é analisado e copiado pelos seguidores mais fanáticos.

A peça em questão é um casaco azul-escuro, com detalhes em branco, da marca J. Crew, que a noiva do príncipe Harry utilizou durante a celebração do Dia Internacional da Mulher em Birmingham, na passada quinta-feira.

Os fãs gostaram tanto do sobretudo que Meghan Markle usou, que em menos de meia hora, esgotaram o stock no site Net-à-Porter. O preço do referido casaco, na plataforma online, está estipulado em 371 euros.

O príncipe Harry e Meghan Markle subirão ao altar para oficializar a relação no dia 19 de maio. O casamento está marcado para as 12 horas, na capela de St. George, e conta com mais de 2600 convidados.