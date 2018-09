Casal Beckham doa fatos do casamento real para apoiar vítimas do atentado de Manchester

João Manuel Farinha 08 Junho 2018 às 13:29 Facebook

David e Victoria Beckham vão doar os fatos usados no casamento do príncipe Harry e Meghan Markle para angariar fundos para as vitimas do atentado de Manchester. O ataque ocorrido em maio de 2017 fez 22 mortos e mais de 50 feridos.

Foram dois dos fatos mais elogiados pela crítica no casamento real e podem ser seus por uma boa causa. O ex-futebolista e a mulher vão doar as peças de roupa usadas na cerimónia de dia 19 de maio e o dinheiro angariado reverte a favor das vítimas do atentado ocorrido na Arena de Manchester, onde um bombista suicida se fez explodir após um concerto da cantora Ariana Grande.

Os interessados devem inscrever-se num sorteio online, cujo preço de entrada começa nas 18 libras (cerca de 20 euros), para depois terem hipótese de licitar as peças. David Beckham vai doar o fato Dior cinzento com as suas iniciais cosidas da parte de dentro, enquanto Victoria vai ceder o vestido azul escuro da sua própria marca.

O dinheiro angariado será entregue ao Fundo de Emergência We Love Manchester, criado depois do atentado do dia 22 de maio de 2017. Recorde-se que o casal Beckham viveu vários anos naquela cidade inglesa, onde David representou o Manchester United entre 1995 e 2003.