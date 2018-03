Casamento de Harry e Meghan consentido por rainha Isabel II

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:14 Facebook

A rainha Isabel II de Inglaterra formalizou a aprovação do casamento do neto, o príncipe Harry, com a ex-atriz Meghan Markle. A união do casal, consentida na sequência de uma declaração oficial da monarca, acontecerá a 19 de maio.

Dois meses antes da data em que se irá realizar o tão aguardado casamento real, rainha Isabel II de Inglaterra aprovou finalmente a união entre os noivos. O protocolo foi cumprido através de uma declaração oficial.

"Declaro o meu consentimento ao Contrato de Matrimónio entre o meu adorado neto príncipe Henry Charles Albert David de Gales e Rachel Meghan Markle", pode ler-se no comunicado do Palácio de Buckingham.

De acordo com a lei britânica, e segundo aquilo que está estabelecido no Ato de sucessão de 2013, um membro da família real que esteja entre os seis primeiros na linha de sucessão à coroa deve obter a permissão da monarca antes de se casar.

Atualmente, Harry encontra-se em quinto lugar, atrás do pai, o príncipe Carlos, do irmão William, e dos dois sobrinhos. Assim que o terceiro filho do Duque de Cambridge nascer, passará a ocupar o sexto lugar.

A cerimónia que oficializará a relação do príncipe Harry e de Meghan Markle, que terá lugar na capela de St. George, está marcada para o próximo dia 19 de maio. Da lista de convidados fazem parte mais de 2600 pessoas.