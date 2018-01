Nova assistente de Meghan Markle trabalha com Kate

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:25 Facebook

Licenciada em História pela Universidade de Notthingham, Amy Pickerill, chefe de comunicação dos duques de Cambridge, William e Kate, e também do príncipe Harry, passa a assumir funções como assistente de Meghan Markle, futura mulher de Harry.

A atriz norte-americana Meghan Markle prepara-se para uma nova vida como princesa e, para a ajudar a gerir todos acontecimentos, a futura mulher de Harry contratou uma assistente pessoal que não é desconhecida na família real.

Mas quem é Amy Pickerill?

Após concluir a licenciatura, Amy Pickerill fez uma pós-graduação em jornalismo televisivo. Em 2009 iniciou a carreira no HM Treasure, um departamento britânico de gestão do dinheiro público e chefiou diversas campanhas como assessora de imprensa do RBS - Royal Bank of Scotland - até ir para Nova Iorque onde, durante 2014 , trabalhou como relações públicas da Ogilvy.

Em 2016 regressa ao Reino Unido para uma vez mais trabalhar no RBS. Em outubro de 2017, acabou por ser contratada por Kate e William para trabalhar como chefe de comunicações da família real.

Contudo, foi recentemente atribuído a Amy Pickerill a tarefa de braço-direito de Meghan Markle, sendo responsável por auxiliar a futura princesa na vida da realeza. A assistente já foi vista com o casal no dia 9 de janeiro perto de uma estação de rádio, em Brixton, cidade do sul de Londres, e dias mais tarde na visita que Harry e Meghan fizeram a Cardiff, País de Gales.

Apesar de Harry ter o título de príncipe, caso tenha filhos com a futura mulher, os seus descendentes vão ter o título de Lord ou Lady, uma vez que em 1917, o rei George V, trisavô de Harry, declarou que os netos dos filhos do soberano, na linha direta masculina de sucessão ao trono, não vão ter o título de príncipe ou princesa. Caso se confirme a descendência de Harry, no nome próprio dos filhos vai estar Mountbatten-Windsor.