Catarina Furtado confessa ter sido vítima de assédio sexual

Catarina Furtado revelou que "o momento mais embaraçoso" da sua vida foi aquele em que foi "assediada sexualmente". A revelação foi feita durante a gravação do podcast "Cada Um Sabe de Si".

As denúncias de alegados episódios de assédio sexual no meio artístico português começam agora a adensar-se. Depois de Dânia Neto e Inês Herédia, foi agora a vez de Catarina Furtado confessar que também já foi "assediada sexualmente".

A revelação, feita durante a gravação do podcast "Cada Um Sabe de Si", de Diogo Beja e Joana Azevedo, da Rádio Comercial, foi recebida com surpresa pelos dois animadores de rádio. A apresentadora da RTP1 respondia à primeira pergunta feita por Diogo Beja, que quis saber qual havia sido "o momento mais embaraçoso" da sua vida", quando achou conveniente falar sobre o episódio.

"Vou mesmo falar a sério agora. E não pensem que é moda mas, como agora toda a gente fala, há uma libertação geral. Foi quando fui assediada sexualmente", afirmou, acrescentando que o alegado crime aconteceu "por motivos de trabalho".

Mais do que revelar pormenores sobre a sua experiência, a mulher do ator João Reis aproveitou o momento para refletir sobre as consequências de as mulheres terem tido agora a coragem de denunciar todos estes casos. "Agora as mulheres falam porque houve uma espécie de alívio. As mulheres, durante anos, habituaram-se a jogar de uma forma não saudável com isto tudo. Mas felizmente há um olhar mais atento. Até porque é natural para os homens fazerem isso. E, portanto, eles também têm de perceber que não é natural. Temos que nos ajudar uns aos outros", concluiu.