Catarina Furtado diz que não se pode ignorar "6 anos de terror" na Síria

Nuno Azinheira Hoje às 12:06 Facebook

Twitter

Embaixadora da Boa Vontade da ONU, Catarina Furtado utilizou as suas contas públicas das redes sociais para pedir aos seguidores que não ignorem os efeitos da guerra na Síria, que fez mais de 400 mortos nos últimos cinco dias.

"Não podemos ignorar. Se esta realidade não nos choca e não nos incomoda, então de que matéria somos feitos?", questiona a apresentadora da RTP, também presidente da Associação Corações com Coroa.

Para Catarina Furtado, as publicações que fez este este fim de semana no Instagram e no Facebook, são "uma chamada de emergência".

"Apesar de ser injusto e difícil reduzir a vida e o sofrimento de cada pessoa a um post, sinto que não o fazer é também uma forma de indiferença. Mais de 400 pessoas morreram nos últimos 5 dias em Ghouta, 150 são crianças", acrescenta na legenda à fotografia.

Embaixadora da ONU há 17 anos, quando o então secretário-geral das Nações Unidos, Kofi Annan, lhe formalizou o convite, Catarina Furtado tem feito, desde essa altura, um trabalho de proximidade em diversos países em áreas tão diversas como o planeamento familiar, a mutilação feminina, a igualdade de género, o planeamento familiar, entre outros.

Na sua publicação nas redes sociais, Catarina Furtado, 45 anos, sublinhou ainda alguns dos problemas por que passam a comunidade síria. "Não há água nem comida, os hospitais e maternidades estão destruídos. A guerra não chegou à Síria ontem, nem há uma semana, nem há 1 ano, têm sido 6 anos de terror".