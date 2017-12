Catarina Furtado quer "futuro estrelado" e solidário

Nuno Azinheira Hoje às 13:22, atualizado às 13:27 Facebook

Catarina Furtado termina o ano de 2017 a "olhar na direção do futuro estrelado". Numa mensagem publicada esta manhã na sua página de Instagram, a apresentador fala dos desafios, da solidariedade e do amor.

A apresentadora da RTP considera que o amor é a "boia de salvação" para "enfrentar obstáculos" que são "obra da vida". Numa mensagem solidária de Ano Novo, Catarina Furtado publica uma fotografia sua de perfil, a olhar para uma estrela.

"Olhar na direcção do futuro estrelado! Agradecer o passado! Agradecer muito. E pedir sempre disponibilidade para enfrentar obstáculos que atingem os outros através da solidariedade e coragem para ultrapassar os que não estavam nos nossos sonhos mas que são obra da vida. Juntos. Com o amor como bóia de salvação", pode ler-se na legenda da fotografia.

Aos 45 anos, casada com o ator João Reis, de quem tem dois filhos (Maria Beatriz, de 11 anos, e João Maria, de dez), Catarina Furtado acabou de apresentar, ao lado de Vasco Palmeirim, mais uma temporada do concurso de talentos "The Voice Portugal".

Desde 2000 exerce a função de Embaixadora de Boa Vontade da ONU e é fundadora e presidente da Associação Corações com Coroa.