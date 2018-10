Catarina Furtado recua onze anos para celebrar aniversário do filho

AFS Hoje às 14:49 Facebook

Catarina Furtado começou o dia de maneira diferente. O seu filho mais novo celebra o seu 11.º aniversário e a apresentadora fez questão assinalar a data nas redes sociais.

A comunicadora da RTP recorreu ao seu perfil de Instagram na manhã deste sábado para partilhar com os fãs um momento especial: o seu filho João Maria festeja mais um ano de vida.

Catarina Furtado foi ao álbum de recordações e encontrou uma fotografia a preto e branco, captada na altura em que estava grávida, que utilizou para ilustrar a mensagem de parabéns publicada perante os 274 mil seguidores.

"Parabéns, meu tesouro girassol, João Maria! A família Furtado Reis (e todos os cúmplices que te ajudam a crescer) adoram-te! Onze de amor infinito", pode ler-se na publicação, que conta com felicitações de diversos internautas.

Além de João Maria, a apresentadora, de 46 anos, é mãe ainda de Maria Beatriz, de 12. Os seus dois filhos nasceram fruto do seu casamento com o ator João Reis, com quem trocou alianças há 13 anos.