Céline Dion cancela concertos devido a problema de saúde

Céline Dion anunciou, por intermédio da sua página de Facebook, que cancelou uma série de espetáculos para se sujeitar a uma intervenção cirúrgica. O regresso da cantora aos palcos está previsto para maio.

"Lamentamos informar que as apresentações da Céline no The Colosseum no Caesars Palace, marcadas de 27 de março a 18 de abril, foram canceladas", adiantam os representantes da artista, revelando que a decisão foi tomada na sequência de um problema de saúde que a intérprete enfrenta há mais de um ano.

Céline Dion "tem lidado com uma condição num dos seus ouvidos que causa irregularidades auditivas, tornando extremamente difícil a sua audição". O diagnóstico surgiu há "12, 18 meses", estando a cantora, neste período de tempo, a ser tratada "com sucesso com vários medicamentos".

No entanto, "nas últimas duas semanas", esta solução deixou de ser eficaz, obrigando agora Céline a "passar por uma cirurgia minimamente invasiva para corrigir o problema".

Se tudo correr como o previsto, Céline retoma os seus espetáculos em Las Vegas no dia 22 de maio.