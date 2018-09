César Mourão confirma que vai ser pai pela segunda vez

Dúlio Silva Hoje às 14:33 Facebook

Twitter

O humorista César Mourão confirmou, este sábado, aquilo que a imprensa já avançava há um mês: está "quase" a ser pai pela segunda vez.

O anfitrião do programa "Terra Nossa", exibido aos domingos à noite na SIC, publicou uma imagem no Instastories, ferramenta da rede social Instagram, que serve de confirmação (ainda que de forma indireta) ao facto de vir a ser pai novamente.

Na imagem, três alfinetes. Um deles, de menor tamanho, aparece no interior do outro, simbolizando uma gravidez. Esta está "quase" a ser a realidade de César Mourão, conforme constata o próprio na publicação (ver fotogaleria).

O bebé, cujo sexo não foi revelado, será o primeiro fruto do namoro com Joana Lousão. O comediante, que completou 40 anos no dia 1 de agosto, já é pai de Mariana, de nove, nascida de uma anterior relação.