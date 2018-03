César Mourão: "Estou de parabéns por ela me ter escolhido. Amo-te"

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:08 Facebook

Depois de ter partilhado com os seus seguidores nas redes sociais várias imagens na companhia da sua nova "mais que tudo", César Mourão assume-se completamente apaixonado.

Não é a primeira vez que César Mourão mostra o rosto da mulher que conquistou o seu coração. Fê-lo no início deste ano, quando partiu para a Costa Rica com o coletivo humorístico do qual faz parte, juntamente com Rui Unas, Salvador Martinha e Frederico Pombares. Mas, agora, assumiu estar completamente apaixonado por Joana Lousão.

Na mesma rede social, no dia em que a sua "cara-metade" celebrou mais um aniversário, o grande presente veio do próximo anfitrião da gala da SIC dos Globos de Ouro. "A princesa faz anos hoje! Mas eu é que estou de parabéns por ela me ter escolhido. Amo-te", escreveu César Mourão.

A acompanhar a declaração, mais uma fotografia da amada, que respondeu à altura. "Amo-te", retorquiu a namorada do apresentador na caixa de comentários.

Aos 39 anos, César Mourão parece ter reencontrado o amor, depois de as últimas duas relações conhecidas - a penúltima com a atriz Inês Castel-Bran­co e a última com a apresentadora e atriz Andreia Teles - não terem vingado.