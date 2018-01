César Mourão passa o dia com palhaços em hospital de Aveiro

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:42 Facebook

César Mourão passou este domingo com os Palhaços D'Opital, uma associação que leva alegria e boa disposição a idosos internados em vários hospitais do país. O humorista enalteceu o trabalho dos intervenientes e agradeceu a oportunidade de poder acompanhá-los.

"Belo dia passado com os Palhaços D'Opital, que importante trabalho fazem junto dos seniores, nos nossos hospitais", pode ler-se na legenda da fotografia partilhada este domingo pelo humorista. "Fazer sorrir quem tem todos os motivos para o contrário. Eu só assisti à magia! Obrigado", elogiou César Mourão.

Num dos comentários à publicação, um dos doutores-palhaço enalteceu a "enorme sensibilidade" do comediante e a sua "generosidade" para com a missão da associação: "Obrigado, César. Pelas partilhas, apoio e enorme sensibilidade para o trabalho da Palhaços D'Opital. Um gigante abraço de toda equipa. Foi um privilégio partilhar momentos com alguém com enorme talento, generosidade e sensibilidade para a nossa missão."

Os Palhaços D'Opital são parceiros de vários hospitais do centro do país e César Mourão acompanhou-os numa visita ao Centro Hospital do Baixo Vouga, Aveiro.