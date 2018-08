Charlie Sheen deve mais de 4 milhões de euros ao governo dos EUA

Dúlio Silva 07 Maio 2018 às 15:57 Facebook

Conhecido não só pelo papel na série "Dois Homens e Meio", mas também por todas as polémicas que o rodeiam, Charlie Sheen tem mais uma para acrescentar à sua vasta coleção: deve mais de quatro milhões de euros ao governo dos Estados Unidos.

A informação foi avançada esta segunda-feira pelo jornal "El País", que cita o "The Blast", um meio de comunicação especializado em notícias sobre celebridades. A dívida de Charlie Sheen será de cinco milhões de dólares, o que equivale a perto de 4 milhões e 200 mil euros, e refere-se ao pagamento de impostos em atraso desde 2015.

Apesar dos muitos trabalhos que já protagonizou como ator, Charlie Sheen ganhou destaque internacional pelas oito temporadas da série "Dois Homens e Meio", em que desempenhou o papel de Charlie Harper. Por cada episódio, ganhou um milhão e meio de euros e tornou-se no ator mais bem pago da televisão norte-americana. Mas nem isso o impediu de acumular dívidas.

Em 2011, e depois de várias polémicas, caiu a gota de água para a CBS. Durante uma entrevista de rádio, o ator chamou "idiota" ao realizador da série, Chuck Lorre, e o canal decidiu despedi-lo e cancelar as gravações da série de comédia.

Cinco anos mais tarde, Charlie Sheen teve de fazer um corte drástico nas pensões dos filhos, frutos de diferentes relações, com Denise Richards e Brooke Muller. Depois de o caso ter ido para o tribunal, as duas antigas mulheres do ator aceitaram a redução dos pagamentos mensais, pois caso contrário Sheen não teria meios para pagar os tratamentos contra a evolução do vírus HIV, que lhe foi diagnosticado em 2011.

Em 2016, Charlie Sheen decidiu retirar-se da vida pública e comprou três pequenas propriedades em El Rosario, na Baixa Califórnia, no México. Para pagar as dívidas, e ainda de acordo com o "The Blast", Charlie Sheen estará a tentar vender uma das habitações que tem no valor de 8,4 milhões de euros.