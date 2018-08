Charlotte Casiraghi adia casamento. Noivo não se consegue divorciar

João Manuel Farinha 07 Maio 2018 às 16:27 Facebook

A filha da princesa Carolina do Mónaco viu-se obrigada a adiar o casamento com Dimitri Rassam, que está a passar por um divórcio litigioso. O cineasta e a ex-mulher não chegam a acordo quanto à custódia da filha.

Grávida pela segunda vez, Charlotte Casiraghi vai ter de adiar o casamento com o cineasta francês Dimitri Rassam e pode ser mãe antes de oficializar a união. Isto porque o noivo está em processo de divórcio com a ex-mulher, a modelo Masha Novoselova.

O ex-casal está a disputar a custódia da filha, Darya, de seis anos, e está longe de chegar a acordo. Segundo a imprensa francesa, a modelo russa está em Paris a negociar os termos do divórcio, entre os quais se inclui uma compensação financeira. A relação do cineasta e da modelo terá piorado depois de Dimitri ter oficializado a relação com Charlotte Casiraghi.

O casamento estaria marcado para o início do mês de setembro deste ano, não sendo ainda conhecida a nova data. De acordo com a imprensa italiana, o nascimento do segundo filho de Charlotte Casiraghi também está previsto para os meses de agosto e setembro, não havendo ainda confirmação de uma data concreta. A filha da princesa Carolina já é mãe de Raphaël, de quatro anos, fruto da relação com o ator e comediante Elmaleh.