Charlotte Casiraghi volta a ser mãe de um menino

A filha de Carolina do Mónaco deu à luz um menino - o seu segundo filho e o primeiro fruto do relacionamento com o realizador Dimitri Rassam.

Charlotte Casiraghi, filha de Carolina do Mónaco, foi mãe pela segunda vez de um menino. Este é o seu primeiro filho com o atual namorado, o realizador francês Dimitri Rassam. O parto foi realizado no hospital Princesa Grace, no Mónaco, e tanto a mãe como o bebé encontram-se bem de saúde.

A sobrinha do príncipe Alberto II é também mãe de Raphaël, de quatro anos, fruto de uma relação com o ator marroquino Gad Elmaleh. Já Rassam, é pai de uma menina de seis anos, Darya, fruto do casamento com a modelo russa Mascha Novoselova.

Charlotte Casiraghi e o namorado estão juntos há cerca de um ano e meio e, segundo a imprensa francesa, planeiam casar-se. Este primeiro filho em comum é o sétimo neto de Carolina do Mónaco, que já tem três da parte de Andrea Casiraghi e dois de Pierre Casiraghi.