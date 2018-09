"Chef" de George e Amal Clooney revela o que os deixa de água na boca

Carolina Morais Hoje às 10:42 Facebook

Twitter

Quais são os pratos preferidos de George, Amal Clooney e dos seus gémeos de um ano? A "chef" italiana que cozinha para o casal revela.

Nem George, nem Amal Clooney têm especial talento para a cozinha. Nem precisam, até porque Viviana Frizzi, premiada "chef" italiana, está todos os dias ao dispor para os surpreender. "Ela consegue fazer qualquer coisa, incluindo 'gnocchi' caseiro com pesto que faz qualquer um chorar", revela o ator de 57 anos na mais recente edição da revista "People".

"A Vivi cozinha quase todas as noites para nós, porque agora temos os gémeos. Comer fora já não é tão fácil ou interessante como costumava ser. Além disso, todos os nossos amigos preferem comer a comida dela ao invés de ir a um qualquer restaurante em Como [Itália] ou em Londres", assegura o galã.

E sendo a "chef" de origem italiana, todas as semanas há uma noite de "pizza". "A preferida do George e da Amal é a margherita com salada de rúcula", revela Viviana, que também demonstra especial talento para confecionar sushi, risoto, pratos libaneses e indianos.

Já os gémeos de um ano, Ella e Alexander, também têm direito a iguarias à sua medida - como salmão, risoto de tomate e ricota com framboesa. "Os gémeos não são esquisitos. E quando gostam de um prato, põem os dedinhos nas bochechas e dizem 'Mmm!'", conta a "chef".

Será que os seus dotes para a cozinha podem ser transmitidos - ainda que em pequenas doses - a George e Amal Clooney? "Sinceramente, a Amal e eu somos tão maus na cozinha que qualquer lição da Vivi seria como ensinar uma baleia a voar", brinca o ator.