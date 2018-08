Chegou ao fim o namoro de Kourtney Kardashian

Dúlio Silva Hoje às 12:10 Facebook

Kourtney Kardashian terminou o relacionamento de dois anos com Younes Bendjima. Entretanto, o modelo foi fotografado abraçado a outra mulher, mas já veio esclarecer que se trata apenas de uma amiga.

Younes Bendjima está a superar o fim do romance com Kourtney Kardashian numa viagem ao México com amigos. A notícia do término da relação foi avançada pelo site de celebridades TMZ, que publicou imagens do manequim em clima de cumplicidade com Jordan Ozuna, antiga namorada de Justin Bieber e Tyga.

Na ferramenta Instastories, da rede social Instagram, o agora ex-namorado de Kourtney veio rapidamente clarificar que ambos são amigos. "Já não podemos divertir-nos com os nossos amigos...", lamentou, acrescentando: "Sei quem sou, de onde sou e para onde estou a ir e isso incomoda-vos [à imprensa]."

O namoro com o elemento do famoso clã Kardashian começou em 2016, após se terem conhecido na Semana da Moda de Paris, em França.

O relacionamento surgiu pouco tempo depois do fim do relacionamento da "socialite" com Scott Disick, com quem tem três filhos: Mason (oito anos), Penelope (seis) e Reign (três).