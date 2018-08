"Cheia de fé e alegria", Fátima Lopes parte em peregrinação

João Manuel Farinha 11 Maio 2018 às 15:44 Facebook

Fátima Lopes, que sempre admitiu ser uma mulher de fé, voltou a assumir o papel de peregrina. A apresentadora da TVI pôs-se a caminho do Santuário de Fátima esta quinta-feira e tem partilhado alguns momentos do percurso nas redes sociais.

Nascida a 13 de maio, Fátima Lopes está a caminho do Santuário de Fátima para participar nas celebrações das aparições que se comemoram precisamente no dia do seu aniversário. A profissional da TVI fez-se à estrada esta quinta-feira e não escondeu a felicidade por mais uma viagem de fé.

"Santuário do Santíssimo Milagre em Santarém. Partida para a Peregrinação em Fátima, cheia de fé e de alegria", declarou Fátima Lopes, na legenda da primeira imagem publicada a caminho de Fátima.

Já esta sexta-feira, a apresentadora deu conta de como está a correr o segundo dia de peregrinação e partilhou uma fotografia com um dos seus companheiro de fé. "O Padre João desafiou-nos a caminhar com Jacinta", pode ler-se na legenda.

Fátima Lopes, que nunca escondeu a sua relação com a religião católica, está a fazer a sua segunda peregrinação a Fátima. A primeira foi em outubro do ano passado e foi considerada pela própria como um "sonho antigo". Na altura e tal como agora, a anfitriã do programa das tardes da TVI - "A Tarde é Sua" - foi substituída pela atriz e apresentadora Ana Sofia Martins.