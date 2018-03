Chiara Ferragni amamenta o filho e a cadela fica com "ciúmes"

Nuno Azinheira Hoje às 16:28 Facebook

Twitter

Chiara Ferragni foi mãe na passada segunda-feira e já está em casa com o seu bebé. A "blogger" italiana publicou um vídeo enquanto amamentava o filho, Leone, em que se podem ver os "ciúmes" de Matilda, a cadela da família.

Enquanto Chiara dava de mamar, o namorado - o rapper Fedez - filmou um momento caricato protagonizado por Matilda. A cadela do casal aproximou-se do músico, que estava em tronco nu, e começou a lamber-lhe o peito.

A "it girl" italiana não resistiu a partilhar o vídeo nas redes sociais e brincou com a situação. "Quando a Matilda Ferragni fica com ciúmes e também quer ser amamentada", pode ler-se na legenda do vídeo, na qual se percebe que a própria cadela tem uma conta de Instagram.

A influenciadora digital e o artista italiano foram pais de um menino, Leone, carinhosamente tratado por Leoncino. O bebé nasceu no dia do pai, em Los Angeles, onde o casal reside atualmente.