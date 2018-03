Chiara Ferragni e o parto: "Foram as melhores lágrimas que já chorei"

Dúlio Silva Hoje às 14:07 Facebook

Dois dias depois de ter dado à luz, Chiara Ferragni partilhou com os seus seguidores as emoções sentidas durante o parto. Mãe pela primeira vez, a "blogger" italiana deu à luz um menino, batizado com o nome de Leone.

A viver o momento mais feliz da sua vida, Chiara Ferragni partilhou com os seus admiradores alguns pormenores do momento em que deu à luz o primeiro fruto da sua relação com o "rapper" Fedez.

"Foram as melhores lágrimas que já chorei", confessou a "it girl", num texto publicado no seu perfil de Instagram. "Este foi o momento em que vimos o Leo chegar ao mundo: nunca tinha sentido nada igual. O parto foi longo e estava exausta. Viver esta experiência com o meu amor ao meu lado foi a melhor motivação."

A celebridade transalpina confessa que se emociona sempre que olha para a imagem do parto, em que Fedez também não conseguiu conter as lágrimas: "Parecia uma cena de um filme/sonho. Começo logo a chorar quando olho para esta fotografia porque significa o mundo. Amamos-te tanto, pequeno Leoncino."

O filho da "it girl" italiana nasceu no Dia do Pai, em Los Angeles, três semanas antes do previsto. Chiara Ferragni já tinha anunciado essa possibilidade, devido a complicações sentidas na fase final da gravidez.