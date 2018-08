Chris Brown acusado de organizar festa que terá terminado em violação

João Manuel Farinha 10 Maio 2018 às 11:31 Facebook

Chris Brown tem o seu nome envolvido em mais uma polémica. Uma mulher acusou o cantor de a ter prendido durante uma festa na sua mansão, em Los Angeles, e de ter sido violada por amigos dele.

O caso remonta a 2017, mas só agora chegou a tribunal. Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, deslocou-se até à casa do cantor, de 29 anos, para uma noite que deveria ser de festa, mas terminou em pesadelo.

Mal chegou ao local, a vítima garante que o telemóvel lhe foi retirado, porque Brown não quereria aparelhos dentro do estúdio. A mulher também terá sido convidada a experimentar diversas drogas, que terá recusado.

Ciente de que algo de anormal se passava naquela festa, ainda tentou recuperar o telemóvel e manter-se à parte da confusão, mas foi uma tentativa que em nada lhe serviu.

Depois disso, Chris Brown terá pedido a um amigo que colocasse um sofá a bloquear a porta de um dos quartos, de maneira a prender a mulher lá dentro, e que fosse criado um ambiente sexual no seu interior, através da transmissão de sons com conteúdo pornográfico.

Foi a partir daí que os maiores traumas da vida desta mulher terão acontecido. Apesar de ter garantido aos presentes que não iria entrar no jogo sexual, foi agarrada por uma das amigas do cantor, identificada como Doe X, que a obrigou a praticar sexo oral com o rapper Young Lo, que figurava na lista de convidados. Como se isso não bastasse, Doe X ter-se-á sentado, posteriormente, no rosto da vítima.

Ao "Daily News", a advogada da vítima, Gloria Allred, disse que as "alegações são muito sérias" e descreveu o caso como "um pesadelo completo".

Quanto ao advogado de defesa de Chris Brown, Mark Geragos, referiu em declarações ao "TMZ" que foi pedida uma indemnização superior a 14 milhões de euros, mas garantiu que o seu cliente "não fez nada".

A juntar ao processo estará uma alegada queixa da mãe da vítima, que por estranhar o atraso da filha na chegada a casa e por esta não atender o telemóvel, terá contactado as autoridades. Quando a polícia chegou ao local, o músico terá impedido a polícia de entrar na mansão.

Além das acusações de que é alvo, Chris Brown esteve pelo menos duas ocasiões sentado no banco dos réus. Primeiro, quando foi acusado pela ex-namorada, a também cantora Rihanna, de a ter agredido. Mais tarde, também outra ex-namorada, Karrueche Tran, o acusou de lhe ter dado dois socos no estômago e de a ter atirado das escadas abaixo, durante o relacionamento entre eles.