Chris Hemsworth tem "nojo" de ser rico

Numa entrevista à "GQ Austrália", Chris Hemsworth confessa sentir "nojo" do seu dinheiro, pelo simples facto de que ser rico pode ter impacto na formação dos seus filhos.

Chris Hemsworth é não só um dos atores mais acarinhados de Hollywood, como também um dos mais rentáveis. Mas o dinheiro e a fama nem sempre estiveram ao seu alcance. Aliás, esse foi um dos motivos que o levou a perseguir uma carreira cinematográfica.

"Uma das atrações foi o dinheiro. Não queria ser pobre como fui enquanto cresci. Queria tomar conta dos meus pais e da minha família", revela à "GQ Austrália" o ator de 35 anos, que é também - segundo a "Forbes" - um dos mais bem pagos do mundo.

Mas a verdade é que, hoje em dia, o dinheiro parece ter perdido importância. "Sinto nojo [da riqueza]", admite. "Lembro-me de poupar para uma prancha de 'surf' quando era mais novo. A prancha era 600 dólares e poupei durante um ano inteiro com a ajuda do meu pai. E depois nem sequer quis surfar com medo de estragá-la. Isso ensinou-me muitas lições sobre gratidão e trabalho duro. Quanto penso nos meus filhos, não quero que eles percam essa alegria."

Essa é uma preocupação que partilha com a sua mulher, a atriz Elsa Pataky. "Falamos muito sobre como incutir esse respeito pelas coisas. Não queremos que eles se sintam privilegiados. O facto de termos dinheiro e de sermos famosos pode fazê-los sentirem-se especiais. Isso assusta-me porque cresci sem dinheiro."

Chris Hemsworth e Elsa Pataky estão casados há oito anos e têm três filhos em comum: India, de seis anos; e os gémeos Tristan e Sasha, de quatro.