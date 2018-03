Chris Zylka assina acordo pré-nupcial contra vontade de Paris Hilton

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:50 Facebook

Twitter

Paris Hilton tinha dito que não precisava de qualquer acordo antes do seu casamento com Chris Zylka. Mas, mesmo acreditando que vão "ficar juntos para sempre", a herdeira do império Hilton e o ator norte-americano vão assinar um contrato pré-nupcial.

"Bem, qualquer cavalheiro que esteja prestes a casar-se com uma mulher de negócios muito rica e bem estabelecida não seria um cavalheiro se não assinasse um acordo pré-nupcial. Por isso, sim, é claro que vamos ter um". Chris Zylka confirmou assim ao site TMZ que ele e a noiva, Paris Hilton, vão mesmo assinar um contrato antes de se casarem.

À mesma plataforma online, a herdeira de uma das maiores redes de hotéis do mundo tinha negado precisar de um acordo. "Não precisamos porque vamos ficar juntos para sempre", justificou.

O segredo da mudança pode residir na família de Paris, que quererá proteger Paris Hilton. Kyle Richards, tia da "socialite", já tinha avisado que, a partir do momento em que estiver casada com o ator, a sobrinha "necessita de proteção".

Recorde-se que o norte-americano pediu a mão de Hilton durante uma estada de ambos nas montanhas de Aspen, no estado do Colorado. "Estou tão feliz e animada por estar noiva do amor da minha vida. O meu melhor amigo e a minha alma gémea. Perfeito para mim em todos os sentidos. Tão dedicado, leal, amoroso e bondoso. Sinto-me a rapariga mais sortuda do mundo!", escreveu, na altura, a também atriz e cantora, de 36 anos, nas redes sociais.

Paris e Chris namoram há cerca de um ano. A relação foi confirmada pela socialite em fevereiro do ano passado, quando dividiu com os seus seguidores fotografias dos dois em clima de romance.