Chrissy Teigen faz revelação sobre primeiro encontro com Jonh Legend

Chrissy Teigen surpreendeu o apresentador Andy Cohen ao revelar que fez sexo com o marido, John Legend, no primeiro encontro. A manequim esteve, esta segunda-feira, no programa "Watch What Happens Live With Andy Cohen", da Bravo TV.

A modelo contou como correu o primeiro encontro que teve com o marido, John Legend. Durante uma sessão de perguntas dos fãs do formato televisivo, Chrissy Teigen recordou que, em 2007, foi a um concerto do cantor e acabaram a noite juntos.

"Nós passámos um dia a gravar o videoclipe dele, depois fui ao concerto dele e então... sim", respondeu a norte-americana, de 32 anos, após Andy Cohen perguntar se tinham, ou não, feito sexo nesse encontro.

Recorde-se que Chrissy Teigen e o artista, de 39, começaram a namorar há 11 anos e oficializaram a relação há cinco. Desta união nasceu a filha Luna, de dois, e Miles, de quatro meses.