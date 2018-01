Chrissy Teigen revela sexo do segundo filho

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:53 Facebook

Twitter

Chrissy Teigen utilizou as redes sociais para anunciar publicamente o sexo do segundo filho. A manequim publicou uma fotografia na cerimónia dos Grammy, que se realizou este domingo, e revelou que espera a chegada de um menino.

Aos 32 anos, a mulher do cantor John Legend, de 39, informou os cerca de 15 milhões de seguidores no Instagram de que está à espera do seu primeiro filho rapaz, o segundo do casal. Com uma fotografia tirada na passadeira vermelha dos Grammy, escreveu: "A mamã e o seu bebé rapaz".

Casados desde 2013, o músico e a manequim já têm uma filha, Luna, de quase dois anos, mas estão radiantes com a chegada do primeiro rapaz, concebido com recurso à fertilização "in vitro", segundo contou o casal à revista "People". Também Luna foi fruto do mesmo procedimento.

Os seguidores de Chrissy Teigen mostraram-se felizes e agradecidos com a partilha, desejando as maiores felicidades à família. "Muitos parabéns! Os rapazes são tão divertidos!", escreveu uma internauta. "Eu sabia que desta vez era um rapaz!", disse outra fã do casal.