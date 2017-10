Christina Applegate retirou ovários e trompas de Falópio

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz norte-americana Christina Applegate, de 45 anos, realizou a mesma cirurgia preventiva a que Angelina Jolie se submeteu há dois anos.

Prevenir o cancro. Foi este o objetivo de Christina Applegate ao remover os ovários e as trompas de Falópio. A atriz da série de TV "Samantha Who?" e voz de filmes como "A Farsa dos Pinguins" e "Alvin e os Esquilos" sofre da mesma mutação genética (a BRCA1, que aumenta em 80 por cento a probabilidade de desenvolver cancro) de Angelina Jolie e, tal como esta, optou pela cirurgia preventiva.

A revelação foi feita no programa "The Today Show", do canal NBC. "Há duas semanas, tirei os meus ovários e as minhas trompas. A minha prima morreu de cancro nos ovários em 2008 e eu podia prevenir isso. Tomei o controlo da situação", contou a Applegate, de 45 anos.

Já em 2008, e depois de vencer um cancro da mama - que vitimou a sua mãe -, a artista fez uma dupla mastectomia. "É um alívio. Agora, vamos torcer para que eu não seja atropelada por um autocarro", brincou Applegate.