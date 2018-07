Chuva de estrelas na festa do 30.º aniversário de Luís Borges

Dúlio Silva 29 Abril 2018 às 14:06 Facebook

O modelo Luís Borges festejou, na noite deste sábado, a sua entrada nos 30 anos, numa festa que contou com a presença de vários amigos conhecidos do grande público português. E nem Sara Sampaio quis faltar à celebração.

O aniversariante esteve ladeado de Sara Sampaio e Ana Sofia Martins, duas das amigas mais chegadas do manequim internacional português. Aliás, a presença da primeira foi uma surpresa para Luís Borges, tal como a própria relatou nas redes sociais.

"Disse ao meu melhor amigo que não poderia ir à festa do seu 30.º aniversário! E esta sou eu a fazer-lhe uma surpresa ao aparecer sem ele saber! Amo-te, Luís", escreveu Sara na legenda de um vídeo que revela o reencontro entre os dois amigos.

A festa de anos do modelo, vencedor de um Globo de Ouro em 2011, contou ainda com a presença de outras figuras públicas, entre elas as atrizes Rita Pereira, Jessica Athayde e Kelly Bailey e os atores Diogo Amaral e Lourenço Ortigão.

Mariana Barbosa, a apresentadora do programa "Tesouras e Tesouros", da SIC Caras, também não faltou à festa.