Cibernautas rendidos ao mais recente membro da família real britânica

Nuno Azinheira 06 Maio 2018 às 12:11 Facebook

Twitter

A família real britânica deu a conhecer ao mundo o seu mais recente membro, o príncipe Louis, filho de William e Kate Middleton, através da conta oficial do palácio na rede social Instagram.

"O Duque e a Duquesa de Cambridge têm o prazer de compartilhar duas fotografias da Princesa Charlotte e do Príncipe Louis, tiradas pela Duquesa no Palácio de Kensington, no dia 26 de abril", pode ler-se nas duas publicações feitas na noite deste sábado.

Numa primeira imagem, Charlotte aparece com o irmão mais novo ao colo, ao mesmo tempo que o beija carinhosamente na testa. Num outro registo, Louis está sozinho, enquanto olha para algo ou alguém à sua volta.

No final da mensagem escrita junto das duas fotografias, os duques agradeceram também todas as felicitações que lhes foram dirigidas tanto pelo terceiro aniversário da filha, como pelo nascimento do bebé, no passado dia 23 de abril.

Como não poderia deixar de ser, foram muitas as reações, e na manhã seguinte eram já muitos os gostos dos seguidores: mais de meio milhão para a fotografia em que o príncipe surge sozinho, e cerca de 800 mil para o retrato conjunto dos dois irmãos.

Na caixa de comentários, as opiniões também se dividem. Se alguns internautas se limitam a apreciar a beleza de Louis, há quem arrisque e o compare mesmo a William: "Oh! Ele é como o pai!", comentou uma utilizadora do Instagram.