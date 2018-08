Cifrão abre escolas de dança e materializa sonho de 20 anos

AFS Hoje às 16:56 Facebook

Twitter

Cifrão realizou um sonho de longa data, esta terça-feira, com a abertura da Cifrão Dance School, em parceria com a cadeia de ginásios Holmes Place. Quem não faltou à festa de lançamento foi a namorada, Noua Wong.

Quando começou a dar aulas, aos 18 anos, como professor substituto, em Massamá, Cifrão já pensava em ensinar dança nas suas próprias condições e elevar a arte a um nível nacional. Agora, o sonho começa a tomar forma.

"Desde essa altura que tenho centenas de papéis escritos sobre como iria dar aulas, como iria ser a minha escola de dança (...). Pensei nisto durante 20 anos, isto é mesmo verdade. Isto é mais do que esperava alguma vez (...) Agora, já posso respirar de alívio", disse o bailarino, de 39 anos, em declarações aos jornalistas que marcaram presença no Palácio Sotto Mayor, em Lisboa, onde decorreu a apresentação do projeto.

A Cifrão Dance School tem seis escolas espalhadas pelo país: Braga, Coimbra, Porto e três em Lisboa. Este é apenas um formato inicial, uma vez que existe a possibilidade de a estender a mais espaços da mediática cadeia de ginásios.

"A nossa educação deve conter dança. A cultura faz parte de um povo e nós temos culturalmente muita dança incluída (...) Quero que as pessoas tenham a sensação que tive quando aprendi a dançar", assegurou o artista.

Entre os amigos e familiares que se juntaram para presenciar a materialização deste sonho, destaque para a presença de NouaWong, com quem Cifrão mantém uma relação há 12 anos.

"É um orgulho muito grande ver o desenvolver de uma ideia que esteve guardada durante muito tempo", começou por dizer a também bailarina. A profissional, de 35, não vai ter um papel ativo neste projeto do namorado.

"A minha participação ativa é em casa a dizer: 'Não estás a fazer esta parte bem, tens de fazer assim' (...). Meto-me em tudo. Estou sempre a dizer para fazer tudo mesmo quando ele não pede, estou lá para dar a minha opinião", garantiu.