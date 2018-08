Cláudia Pascoal assistida no hospital depois de sofrer problema alimentar

AFS Hoje às 12:25 Facebook

Twitter

A cantora Cláudia Pascoal, que representou Portugal na edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção, teve de receber tratamento hospital na madrugada desta quarta-feira, em Paredes de Coura, onde está a assistir ao mítico festival da região.

A revelação foi feita pela própria artista na sua conta de Instagram. Embora não saiba qual a verdadeira causa do problema de saúde que sofreu, a cantora explicou num vídeo partilhado na secção de Instastories que terá sido uma "intoxicação" ou "alergia alimentar".

A intérprete de "O Jardim", canção que em março venceu o Festival RTP da Canção, em Guimarães, e representou o nosso país no certame europeu, aproveitou o momento para "agradecer a toda a equipa médica e bombeiros de Paredes de Coura" pelo auxílio que lhe prestaram, apelidando-os de "inacreditáveis".

Na publicação feita ao final do dia desta quarta-feira, a jovem de 23 anos, natural de Gondomar, parece estar recuperada do susto e por isso mesmo não arredou pé de Paredes de Coura, uma vila portuguesa localizada no distrito de Viana do Castelo e que até ao dia 18 de agosto recebe grandes nomes da música como Jungle, Arcade Fire ou Dead Combo.

Em maio, na final do Festival Eurovisão da Canção, Cláudia Pascoal atuou ao lado de Isaura, autora da música que levaram ao palco, mas a dupla portuguesa não foi feliz. Com apenas 39 pontos conquistados, Portugal terminou o certame na última posição.