Cláudia Semedo é mãe pela segunda vez: "Meu, meu e só meu"

Nasceu o segundo filho da atriz Cláudia Semedo, fruto da relação com João Ribeiro. No seu perfil de Instagram, a também apresentadora partilhou, esta quinta-feira, a primeira fotografia do bebé.

"Meu, meu e só meu..." É desta forma que Cláudia Semedo pensa quando olha para André, revela a atriz na legenda da imagem que partilhou com os seus seguidores daquela rede social, em jeito de confirmação do nascimento do seu segundo filho.

André vem juntar-se a Alice, de cinco anos, a outra filha do casal, que oficializou a relação no verão de 2012, estava a atriz a viver o sexto mês de gestação.

Cláudia Semedo revelou estar de esperanças pela segunda vez em outubro, num comunicado enviado às redações. Na nota, podia ler-se que a gravidez, apesar de "não totalmente planeada", "surgiu muito rapidamente".

O estado de graça foi vivido com precaução, já que foi considerado de risco. "Caímos num grupo de risco e tivemos de realizar a amniocentese, um exame invasivo que só agora descobri que talvez pudesse ter evitado", explicou na altura, para a seguir acrescentar: "Mas já passou, e está tudo a correr muito bem agora".