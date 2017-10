Cláudia Semedo fala da gravidez de risco não planeada

Ana Filipe Silveira Hoje às 19:22 Facebook

À espera do segundo filho, a atriz Cláudia Semedo admitiu que esta gravidez, "não totalmente planeada", é considerada de risco. A gestação corre com normalidade. Tirando os enjoos, como já havia acontecido com Alice.

"Decidimos que queríamos ter [um filho] e deixámos a natureza seguir o seu curso", afirmou Cláudia Semedo, de 34 anos, num comunicado enviado esta quarta-feira às redações. O certo é que, apesar de não planeada, a segunda gravidez da intérprete "surgiu muito rapidamente". "Ficámos muito felizes porque era uma coisa que queríamos muito".

O sexo do segundo rebento de Cláudia Semedo e João Ribeiro já é conhecido. Ao contrário do que pensava - "sempre achei que ia ser mãe de meninas" -, vem aí um rapaz, a quem vai chamar de André, numa gravidez que é considerada de risco. "Caímos num grupo de risco e tivemos de realizar a amniocentese, um exame invasivo que só agora descobri que talvez pudesse ter evitado", explicou.

"Mas já passou, e está tudo a correr muito bem agora", acrescentou. "Uma gravidez normal, muito parecida com a da Alice, com os enjoos na primeira fase. A barriga está a crescer, mas ainda não pesa muito, ele começa a mexer-se e a dar os primeiros pontapés."

Alice, que completa cinco anos no dia 31 de outubro, é o primeiro fruto da relação de Cláudia Semedo com João Ribeiro. O casal oficializou a relação no verão de 2012, estava a atriz grávida de seis meses.