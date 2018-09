Cláudia Vieira aconselhou Dânia Neto a fazer teste de gravidez:"Desatou num pranto!"

Dúlio Silva Hoje às 16:28 Facebook

Dânia Neto estava em Itália quando descobriu que estava grávida pela primeira vez. Deve-o a Cláudia Vieira, que estranhou os sintomas que a colega e amiga foi sentindo no país onde gravou as primeiras cenas da nova novela da SIC.

Cláudia Vieira juntou "as peças" e aconselhou Dânia Neto a fazer um teste de gravidez. O episódio foi relatado pela primeira no "baby shower" que a futura mamã e o namorado, Luís Matos Cunha, organizaram no sábado passado.

"Estávamos em Portofino, que é onde tudo acontece no arranque de "Alma e Coração". A Dânia, num dos dias, estava muito maldisposta. No dia a seguir, sentiu uns arrepios...", começou por recordar Cláudia, em declarações ao "E-Especial" desta tarde.

E continuou: "Fui juntando as peças e disse-lhe: 'Sabes o que vais fazer? Compra um teste de gravidez e amanhã de manhã é a primeira coisa que fazes, está bem?'"

A reação foi inesperada. "Ela desatou num pranto!" O teste deu positivo. No dia seguinte, a gravação de uma cena em que Dânia Neto "tinha de se atirar de um barco para dentro de água" esperava a atriz, que acabara de saber que ia ser mãe pela primeira vez. Só ela, Cláudia e Afonso Pimentel sabiam "que ela estava grávida".

Entretanto, a boa-nova foi estendida a toda a equipa da nova trama da estação de Carnaxide. A futura mãe de Salvador já fez saber que o estado de graça não vai passar da vida real para a ficção, estando a gravidez a ser escondida com roupas largas.

"Alma e Coração" estreou-se líder de audiências na segunda-feira. Vai ocupar o lugar deixado vago na sexta-feira por "Paixão". Na nova novela, interpretam ainda, entre outros, Soraia Chaves, Mariana Pacheco, Manuela Couto e Ricardo Pereira.