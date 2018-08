Cláudia Vieira desmente rumores de casamento

João Manuel Farinha 21 Maio 2018 às 11:49 Facebook

Cláudia Vieira negou os rumores que davam conta de um possível casamento ou noivado com João Alves, com quem namora há cerca de quatro anos. A atriz esteve na 23.ª edição dos Globos de Ouro e espalhou charme e simpatia na passadeira vermelha.

Cláudia Vieira foi uma das muitas estrelas da televisão a marcar presença no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para assistir à gala dos Globos de Ouro. Em declarações à imprensa, a atriz da SIC falou das férias que passou recentemente em Cuba e negou que a aliança com que foi vista seja sinal de noivado ou casamento.

"Tenho de me habituar a viajar sem anéis porque dão sempre que falar: ou fico noiva ou caso. Nem uma coisa nem outra", disse a atriz aos jornalistas. Cláudia reconheceu que as férias foram "muito faladas" por causa do anel com que se deixou fotografar e assumiu que viveu dias de romance naquele país da América Latina.

A intérprete disse ainda já ter terminado as gravações da novela "Paixão", onde vestiu a pele da personagem Teresa Galvão. "Terminei as gravações e nesse mesmo dia, às três da manhã, estava a ir para o aeroporto. Foram umas boas férias e muito românticas, assumo. Adorei conhecer Havana", acrescentou.