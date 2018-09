João Manuel Farinha 05 Junho 2018 às 13:54 Facebook

Twitter

Cláudia Vieira abriu uma exceção na sua política de redes sociais e publicou um conjunto de fotografias ao lado do namorado, João Alves, que fez 33 anos esta segunda-feira. A data foi celebrada em Espanha, numa festa com vários amigos do casal.

Mais "enfeitiçada" do que nunca, Cláudia Vieira celebrou o 33.º aniversário do namorado de forma apaixonada. A atriz registou em fotografias vários momentos de cumplicidade com João Alves e partilhou-as na rede social Instagram.

Acompanhado de amigos e da filha da atriz, Maria, de sete anos, o casal tem aproveitado o sol e as praias da ilha espanhola de Formentera e, esta segunda-feira, reuniu-se num restaurante local, onde João Alves soprou as velas.

Além de imagens do aniversariante e dos convidados, a estrela da SIC partilhou dois pequenos vídeos na ferramenta Instastories, um deles legendado com a frase "parabéns, meu amor".