Cláudia Vieira: "Não está nos meus planos casar-me nem engravidar"

A atriz Cláudia Vieira voltou a negar que tenha oficializado a relação que mantém com o empresário portuense João Alves. A estrela da SIC adianta, aliás, que casar-se "não é um sonho de vida".

O anel que Cláudia Vieira usou nas férias que fez com o namorado em Cuba levou a que os seus fãs especulassem que o casal teria trocado alianças. A atriz não só reiterou que tal não é verdade como explicou que não tem essa intenção.

"Não me casei. Não está nos meus planos casar-me. Sempre partilhei que não sonho com isso e, se um dia o decidir fazer, será porque me deu vontade. Não é um sonho de vida. Era muito mais o de ser mãe", revelou a intérprete no evento que reuniu, na segunda-feira, o elenco de "Paixão" para a despedida da novela.

Estará, então, nos planos de Cláudia Vieira e João Alves terem o primeiro filho em comum (o segundo da atriz, que já é mãe de Maria, fruto da anterior relação com o ator Pedro Teixeira)? Ela diz que não.

"Não está nos meus planos, para já, engravidar. Essas coisas sentem-se. Não há o tempo ideal, a organização certa. Isso não existe. Por outro lado, acho que temos de ir sentindo os sinais da vida", esclareceu a estrela da estação de Carnaxide.

Para já, o foco é, precisamente, a próxima novela da SIC, que Cláudia Vieira vai protagonizar ao lado de atores como José Fidalgo, Soraia Chaves e Ricardo Pereira. A estreia está marcada para setembro.