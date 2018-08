Cláudio Ramos assinala aniversário da filha, "a mais feliz das meninas do mundo"

DS 15 Maio 2018 às 11:41 Facebook

Cláudio Ramos vive esta terça-feira um dia especial. A filha completa 14 anos e o apresentador e comentador do programa "Passadeira Vermelha", da SIC Caras, não quis deixar de assinalar o momento nas redes sociais.

Através da sua conta no Instagram, o profissional de televisão começou por publicar uma homenagem à filha ao início da madrugada. "Adormeço agora com a certeza que fazes de mim um pai muito feliz há 14 anos. Parabéns, minha amada filha", escreveu, acompanhado de um "emoji" em forma de coração.

Já ao início da manhã, Cláudio Ramos voltou a recorrer à mesma rede social para partilhar uma fotografia de Leonor: "É assim há 14 anos, a mão estendida um para o outro. São 14 anos de uma história cheia de aprendizagem".

O apresentador manifestou-se "orgulhoso e grato" e deixou uma certeza no ar. "[É] a mais feliz das meninas do mundo", garantiu.

Também no seu blogue, Cláudio Ramos não deixou de felicitar a filha. Num texto sentido, reforçou a importância de Leonor na sua vida: "Um mundo tão melhor e mais alegre com o teu sorriso, com as tuas perguntas, com a tua perspicácia. Seria o mundo todo melhor, se no mundo todo existissem mais meninas como tu".