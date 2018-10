Cláudio Ramos vítima de roubo de identidade na Internet

Dúlio Silva Hoje às 13:44 Facebook

O apresentador Cláudio Ramos denunciou o crime de usurpação de identidade na Internet de que foi vítima. Os acessos ao e-mail e à página de Facebook já foram recuperados, ao contrário do do perfil de Instagram.

Numa mensagem endereçada a quem o segue no Facebook, o profissional da SIC revela que "todo" o seu "sistema informático foi pirateado". "Entraram na minha intimidade, vasculharam tudo e apoderaram-se de coisas que não lhes pertence", sublinha o apresentador do "talk show" "Queridas Manhãs".

"É uma coisa feia e suja", prossegue Cláudio Ramos, de 44 anos, que está a ser "apoiado por uma belíssima equipa", que já conseguiu recuperar os acessos ao e-mail e ao Facebook. "A conta de Instagram não. Ainda não! (...) Estes filhos da mãe não sabem o que é trabalho conquistado a pulso. Estou confiante na equipa a quem o processo está entregue".

A terminar, Cláudio Ramos alerta os internautas de que, na última rede social referida, há um novo perfil com o seu nome que não lhe pertence. O seu está nas mãos de um hacker, "que se tem permitido enviar SMS, fazer diretos, trocar a identidade, brincar com as fotografias e fazer um jogo de gato e rato."