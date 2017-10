Ana Filipe Silveira Hoje às 16:39 Facebook

A atriz brasileira Cléo Pires foi ao "talk show" "Lady Night", apresentado pela humorista Tatá Werneck, e voltou a mostrar que não tem papas na língua.

Sexo a três? Sexo a quatro? Sexo no telhado de um prédio? Sexo no camarim dos estúdios da Globo? Estas perguntas vão ser colocadas pela apresentadora Tatá Werneck, entre muitas outras que remetem para cenários sexuais bastante aventureiros, e a intérprete, de 35 anos, responde quase sempre de forma afirmativa. Será no "talk show" "Lady Night", conduzido pela humorista, que regressa esta segunda-feira à noite ao canal Multichow.

Não é segredo que Cleo Pires não tem papas na língua quando o assunto é sexo, e neste episódio de "Lady Night" a atriz promete voltar a dar que falar. A atriz já esteve envolvida em várias polémicas por ter revelado em entrevistas experiências e detalhes da sua vida íntima.

A provocação não fica por aqui. De acordo com excertos partilhados por Tatá Werneck, há cenas que vão aquecer a televisão brasileira: