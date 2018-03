Clooney nega entrevista a alunos de Parkland mas justifica-se em carta

Dúlio Silva Hoje às 00:13 Facebook

George Clooney recusou conceder uma entrevista aos alunos da escola secundária de Parkland, onde, em fevereiro, 17 pessoas foram mortas a tiro por um estudante. O ator justificou-se por carta e afirmou que está na altura de serem os jovens a agir.

Os alunos da escola secundária de Parkland, na Florida, onde ocorreu o massacre que tirou a vida a 17 pessoas, no passado dia 14 de fevereiro, foram convidados pelo jornal "The Guardian" para cobrir a "March for Our Lives", uma manifestação para alertar para os perigos da lei das armas nos Estados Unidos.

Os jovens pediram entrevistas a várias personalidades. George e Amal Clooney foram duas delas. O casal fez uma doação de cerca de 400 mil euros para apoiar a marcha mas recusou dar uma entrevista. Numa carta enviada aos estudantes, Clooney agradeceu o convite mas explicou que era o momento de os jovens agirem e não as figuras públicas.

"A Amal e eu estamos convosco a 100% e vamos estar na marcha em Washington DC no dia 24, mas ambos sentimos que esta é a vossa marcha. O vosso momento", justificou o interprete, numa carta difundida pelas alunas responsáveis pelo jornal da escola, que aceitou o convite do "The Guardian".

"O facto de nenhum adulto ir falar ao palco em DC é uma mensagem poderosa para o mundo de que, se nós não conseguimos fazer alguma coisa acerca da violência com armas, então vocês irão. (...) Qualquer pessoa a quem pedissem iria sentir-se orgulhosa por ser entrevistada por vocês mas é muito mais eficaz se forem jovens."

Clooney voltou a realçar a importância de os jovens se afirmarem e despediu-se com uma mensagem especial: "É uma oportunidade que acontece uma vez na vida, apontar para este momento e dizer que vos pertence. Devem fazer aquilo que quiserem mas esta é a minha esperança. A Amal e eu estamos com vocês, a apoiar-vos, gratos para convosco. Vocês fazem-me sentir orgulho no meu país outra vez. Obrigado. Tudo de bom, George."