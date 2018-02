Colegas e amigos mostram devoção por Simone no dia dos seus 80 anos

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:30 Facebook

Oitenta anos de vida, 60 dos quais entregues à música. Mas Simone de Oliveira é muito mais do que cantora. A também atriz e apresentadora celebrou, este domingo, mais um aniversário, uma efeméride que não deixou de ser assinalada por diversas figuras públicas.

António Sala foi dos primeiros a felicitar, através do Instagram, a voz de "Sol de Inverno" e "Desfolhada", "uma mulher sem idade". "Continuas a ser a menina de olhar sereno, a mulher vertical, a mãe amorosa, a avó incansável e a grande amiga dos teus verdadeiros amigos", destacou o radialista, "admirador" confesso de Simone de Oliveira. "Parabéns pelo teu exemplo de sinceridade, força, coragem, talento e pelos anos de encantamento que a todos nos tens oferecido."

A amiga de longa data Luísa Castel-Branco sublinhou, na mesma rede social, "a mulher fantástica" que Simone é. "Só quero mesmo continuar a aproveitar cada um dos seus sonhos e cada vitória. Sem idade. Sem medo. Maior que a vida!", escreveu a escritora.

Cláudio Ramos, parceiro de Luísa nos comentários do programa "Passadeira Vermelha", da SIC Caras, também não deixou passar a data em branco nas redes sociais. "Temos há 80 anos um País chamado Simone. Que orgulho!", escreveu o apresentador.

Também o diretor do canal temático de Carnaxide, que já entrevistou Simone de Oliveira no programa "Alta Definição", usou a sua conta de Instagram para mostrar a admiração que nutre por ela. Daniel Oliveira partilhou com os seus seguidores duas fotografias captadas no lançamento do livro da sua autoria "A Fórmula da Saudade", que coube à cantora apresentá-lo, em 2014.

A Manuel Luís Goucha, "acanharam-se as palavras para celebrar oitenta anos de Verdade e Lucidez". Admirador confesso da força que Simone transmite, o apresentador da TVI optou, assim, por dividir com o seu público uma fotografia tirada durante o musical que conta a vida da artista e que esteve em digressão até há uma semana.

De resto, os seus colegas de palco não puderam, claro, deixar de assinalar o 80.º aniversário da mulher cuja história levaram ao palco nos últimos meses. José Raposo, por exemplo, disse estar "agradecido pelo sortilégio de poder partilhar palcos e vivências com esta personalidade sublime que desde sempre" admirou.

Sissi Martins, que em "Simone, O Musical" encarnou a "única diva tocável portuguesa", como José Carlos Malato definiu um dia, lembra que "o nosso país tem a sorte de a ter na nossa história". "Oitenta Primaveras de uma incrível Vida! Parabéns, Grande Simone", acrescentou a atriz e cantora, tida por muitos como a revelação da referida peça de teatro e que em breve poderá ser vista no programa "A Tua Cara Não Me É Estranha", da TVI.

FF, que também integrou o elenco do espetáculo e que tem o privilégio de dividir frequentemente o palco com Simone, refere que "a adora como se adora o mar". "Imensa, profunda, viva por dentro, agitada por fora. E o sol nela", explicou.

Com o sentido de humor que o distingue, Herman José assinalou a data redonda colocando a personagem Bxa Festivaleira, que se tornou popular no seu perfil de Instagram, a "entrevistar" Simone.

Muitos foram os que felicitaram a artista, mas nada como terminar com o nome maior do teatro português. Eunice Muñoz sublinhou o "amor" e "amizade" que sente pela aniversariante deste domingo, uma referência, um símbolo da luta, da capacidade de vencer e de contrariar as contrariedades com um sorriso. "Muitos parabéns à minha querida Simone de Oliveira", pode ler-se no seu perfil de Instagram.