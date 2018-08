Colegas felicitam Casillas pelo 37.º aniversário

João Manuel Farinha 20 Maio 2018 às 18:56 Facebook



Iker Casillas faz 37 anos este domingo e são vários os colegas de profissão, e não só, que lhe desejaram os parabéns através das redes sociais. O internacional português Pepe, por exemplo, comparou o guarda-redes espanhol com o vinho do Porto.

Tem 37 anos mas está bem conservado, pelo menos é assim que Pepe descreve Iker Casillas, em dia de aniversário do dono da baliza do FC Porto: "Muitas felicidades, 'culito'. Estás como o vinho do Porto...com 37 anos mas bom, bom!"

O defesa-central português partilhou balneário com Casillas no Real Madrid, assim como David Beckham, que também felicitou o guardião espanhol. "Parabéns, velhote...tem um dia fantástico", escreveu o ex-jogador inglês, que este sábado marcou presença no casamento real.

Sara Carbonero também fez questão de assinalar mais um aniversário do marido e publicou uma imagem do jogador a brincar com um dos filhos, em que Casillas encarna um super herói: "Aos 37 descobriste que também tinhas superpoderes... que continues a cumprir aniversários e sonhos por muito tempo."

O próprio aniversariante fez um "tweet" sobre os seus 37 anos. Num diálogo simulado, Casillas deixou bem claro que anda tem pernas para continuar a ajudar o FC Porto e que não tolera que ponham isso em causa.

- "Olá! Disseram-me que fazes anos!" - "Sim, informaram-te bem!", respondeu o espanhol. - "Quantos?" - "37". - Uff! São muitos para jogar futebol! Devias retirar-te." A resposta foi dada em vídeo e não foi simpática.