Com 40 euros pode recriar visual de Meghan Markle do dia do casamento

Uma loja de roupa norte-americana está a vender uma réplica do segundo vestido branco que Meghan Markle usou no dia do casamento. Custa apenas 40 euros.

Os vestidos brancos que Meghan Markle usou no dia do seu casamento com o príncipe Harry estão gravados na memória de milhões de pessoas. E se lhe disséssemos que agora, por apenas 45 dólares (cerca de 40 euros), pode ter no seu guarda-roupa uma réplica do visual que a duquesa de Sussex usou no copo-d'água?

A Fashion Nova, famosa loja de roupa "online" norte-americana, recriou o vestido sem mangas de Stella McCartney que custou, originalmente, 100 mil dólares (cerca de 87,8 mil euros). A notícia foi especialmente bem recebida pelos fãs no Instagram, plataforma onde a marca "online" é mais popular.

Recorde-se que, no dia do casamento real, Meghan Markle entrou na igreja com um outro vestido branco desenhado pela casa francesa Givenchy. Este, por sua vez, também já teve direito a uma (não tão modesta) réplica, que foi colocada à venda pelo "site" Etsy por 250 dólares (cerca de 219 euros).