Como a dislexia levou ao romance entre Cher e Tom Cruise

Cher revelou numa entrevista que o romance que teve com Tom Cruise nos anos 1980 começou num evento na Casa Branca. E, curiosamente, tudo graças a um distúrbio neurológico que têm em comum.

Não é novidade que Cher e Tom Cruise mantiveram um breve relacionamento amoroso nos anos 80. Mas como é que tudo começou? Cerca de 30 anos depois, a cantora de 72 anos satisfaz a nossa curiosidade.

Numa entrevista ao "Daily Mail", a diva da "pop" revela que conheceu o ator no casamento de Sean Penn e Madonna, em 1985. Pouco tempo depois, um distúrbio neurológico em comum haveria de reuni-los.

"Um grupo de pessoas disléxicas foram convidadas à Casa Branca, e tanto eu como o Tom somos disléxicos." Esse foi o ponto de partida, mas a relação só começaria algum tempo depois. "Não saímos logo juntos, mas houve definitivamente uma química ali."

A artista, que recentemente integrou o filme "Mamma Mia! Here We Go Again", tinha 39 anos quando se envolveu com um Tom Cruise de apenas 16. Em 2013, durante uma brincadeira no "talk show" de Andy Cohen, chegou a incluir o ator - agora de 56 anos - no seu "top 5" de melhores casos amorosos.