Como Michael J. Fox luta contra o Parkinson há quase três décadas

O ator canadiano Michael J. Fox revelou, numa entrevista que concedeu recentemente à revista "Closer Weekly", qual a reação que teve quando foi diagnosticado com a doença de Parkinson e como tem lidado, desde então, com essa realidade.

Michael J. Fox tinha apenas 29 anos quando, em 1991, lhe foi diagnosticada a doença de Parkinson, uma perturbação degenerativa crónica do sistema nervoso central que afeta principalmente a coordenação motora.

"Honestamente, a minha primeira reação foi: 'Você cometeu um erro, você não está ciente de quem sou", começou por confessar o ator, hoje com 57 anos. "Eu pensei apenas: 'É um absurdo que isto esteja a acontecer comigo", frisou.

Embora se manifeste, geralmente, em pessoas mais velhas, idade nenhuma está livre desta ameaça global. Fox sentiu na pele essa realidade e o pavor tomou conta do seu estado de espírito. "Eu tive esse diagnóstico, fiquei com medo e fugi", confessou.

Depois disso, o álcool tornou-se no seu melhor amigo. "Eu respondi bebendo muito. Bebi para apagá-lo, para fazê-lo desaparecer. [Isso] Causou tensão no meu casamento, que sempre foi bom e que, desde então, se tornou assombroso", lamentou o intérprete, casado com a atriz Tracy Pollan desde 1988.

Apesar das dificuldades, a mulher nunca o deixou e Fox reconhece o apoio que esta lhe tem dado durante as últimas quase três décadas. "A minha mulher é uma pessoa incrível. Admiro-a pela capacidade que tem de lidar com isto e também por me impedir de lidar com isto de uma forma errada", enalteceu o ator, pai de quatro filhos, que, segundo ele, também têm sido um forte apoio.

Apesar do susto inicial, Michael J. Fox garante que, atualmente, graças aos exercícios que pratica, à medicação e ao descanso, já não precisa de viver a pensar no futuro, mas sim no dia-a-dia. "É muito fácil ser otimista. Esta é a minha vida. O que há para reclamar?"

A doença nunca foi motivo para que Fox abandonasse o sonho de ser ator. Filmes e séries continuaram a fazer parte da sua rotina e, ainda recentemente, brilhou em "The Good Wife" (2009-2016), série na qual desempenhou o papel do advogado Louis Canning.