Para evitar trair a mulher, o ator Kelsey Grammer tomou uma atitude drástica. A explicação foi dada pelo próprio em entrevista a Conan O'Brien.

No mundo do entretenimento norte-americano, as tentações podem ser muitas e aquele que ficou conhecido como Frasier na série homónima encontrou uma solução radical. Casado desde 2011 com Kayte Walsh, o ator Kelsey Grammer explicou a Conan O'Brien como tem evitado as traições.

A forma encontrada pelo artista passou por tatuar o nome da mulher na zona da virilha. "Este [meu] equipamento já está assinado", brincou.

Grammer, de 63 anos, foi casado anteriormente com Doreen Alderman (1982-1990), Leigh-Anne Csuhany (1992-1993) e Camille Donatacci (1997-2011). É pai de sete filhos.