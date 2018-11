Como são os dias de Iñaki Urdangarin na prisão espanhola

João Manuel Farinha Hoje às 13:04 Facebook

Condenado a cinco anos e dez meses de prisão, o marido da Infanta Cristina de Espanha passa os dias sozinho na cela e corre até à exaustão quando vai ao pátio. Aos guardas, pede que falem com ele para não "enlouquecer".

Detido numa prisão feminina, que o próprio escolheu por questões de segurança, Iñaki Urdangarin passa maior parte dos dias sozinho. Ora está na cela a ler, ver televisão ou escrever ou está no pátio a correr.

O marido da filha do rei emérito de Espanha está instalado numa cela individual e só tem contacto com as visitas e com os guardas, a quem não dá qualquer tipo de confiança. De acordo com uma reportagem do jornal "El Mundo", a única coisa que lhes pede é que falem com ele para não "enlouquecer".

Quando pode ir ao pátio passa todo o tempo a correr. Até à exaustão. Se as condições meteorológicas o impedirem de ir ao exterior, o genro de Juan Carlos de Espanha dispõe de uma passadeira e de uma bicicleta estática na cela.

Além do desporto, Urdangarin dedica-se à agricultura. A ala prisional em que se encontra dispões de um espaço próprio para o efeito e o ex-campeão olímpico de andebol cultiva tomates e pimentos.