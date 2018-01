Ana Filipe Silveira Hoje às 15:58 Facebook

Stormy Daniels foi a mais recente convidada do "late night show" de Jimmy Kimmel e garantiu que não sabe "de onde saiu" o comunicado em que supostamente nega que se envolveu com Donald Trump.

"A nossa convidada tem uma perspetiva única sobre o presidente dos Estados Unidos, uma perspetiva que eu, de certeza, não tenho", provocou Jimmy Kimmel, ao apresentar Stormy Daniels, de nome verdadeiro Stephanie Clifford, a mais recente convidada do programa que apresenta na ABC, o "Jimmy Kimmel Live".

Quando questionada sobre o comunicado tornado público horas antes da sua participação no "talk show", a ex-atriz pornográfica tentou contornar quase todas as questões do apresentador, que comparou as assinaturas e concluiu que a que negava o envolvimento com Trump não corresponde à verdadeira rubrica de Stormy Daniels.

Durante o programa, Kimmel perguntou à atriz se tinha realmente assinado o documento, enquanto comparava as assinaturas. "Não sei. Assinei? Realmente não parece a minha assinatura, pois não?", questionou Stormy Daniels.

Apesar de não confirmar o envolvimento, a atriz acabou por garantir que não sabe "de onde saiu" tal comunicado, deixando implícito que não nega o envolvimento. O estranho comportamento da atriz levantou, assim, ainda mais dúvidas sobre a veracidade do documento e do encontro sexual entre a atriz e o magnata.

Recorde-se que em causa está o alegado envolvimento entre Trump e a ex-atriz de filmes para adultos, que terá acontecido quatro meses depois de a atual primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, dar à luz, em 2006. O "The Wall Street Journal" garantiu, há menos de um mês, que Donald Trump pagou 130 mil dólares (cerca de 107 mil euros) para comprar o silêncio de Stormy Daniels.