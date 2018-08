Concorrente russa da Eurovisão maravilhada com Salvador Sobral

Ana Filipe Silveira 08 Maio 2018 às 12:11 Facebook

Julia Samoylova não teve oportunidade para estar com Salvador Sobral no Festival Eurovisão da Canção realizado em Kiev, na Ucrânia. Um ano depois, a representante russa no certame deste ano encontrou-se em Lisboa com o músico.

Julia Samoylova ficou encantada com o intérprete de "Amar pelos Dois". A representante russa no Eurofestival, que há um ano foi impedida de entrar na Ucrânia e, por isso, não conseguiu vestir as cores do seu país no evento realizado em Kiev, esteve esta segunda-feira com o vencedor do concurso musical europeu de 2017.

O momento ficou registado com uma imagem partilhada nas redes sociais de Samoylova. "É um rapaz maravilhoso, muito inteligente", escreveu a cantora, de 29 anos. "Sinto-me feliz por o ter conhecido. E quero mesmo voltar a encontrar-me com ele para termos uma conversa agradável", acrescentou.

Recorde-se que as autoridades da Ucrânia vetaram a entrada de Julia Samoylova no seu país por esta ter atuado na Crimeia, território ucraniano ocupado pela Rússia.

Este ano, aquela que é a segunda concorrente da história da Eurovisão a atuar em cadeira de rodas interpretará "I Won't Break" no palco da Altice Arena, em Lisboa. A sua participação está marcada para a segunda semifinal, que se realiza na quinta-feira, dia 10. A final acontecerá no sábado.