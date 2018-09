Júlio Iglesias regressa aos palcos no Uzebequistão

NA Hoje às 16:51, atualizado às 17:12 Facebook

Afastado dos palcos desde o final de 2016, confirma-se o concerto de Julio Iglesias esta segunda-feira, no Uzbequistão.

A poucos dias de completar 75 anos (nasceu no dia 23 de setembro) Julio Iglesias tem agendados vários concertos para as próximas semanas. O primeiro acontece já esta segunda-feira.

Segundo o jornal de referência "El País", os problemas de mobilidade que o cantor sofre, nomeadamente ao nível das costas, "são desde os 20 anos o seu calcanhar de Aquiles" e o avançar da idade parece ter agravado a condição física do compositor.

Refere a mesma publicação que Iglesias tem sido acompanhado por um fisioterapeuta e que passa muito tempo a nadar e a exercitar-se na piscina. No entanto, quem viu o cantor durante o verão diz que a sua "deterioração física é notável" e que este já não mantém o charme que conquistou tantas mulheres ao longo de 50 anos de carreira.

Depois de quase dois anos sem subir aos grandes palcos, tendo a última aparição do pai de Enrique Iglesias acontecido em dezembro de 2016, há mais espetáculos no início de outubro, no Dubai, onde o cantor tem previstas duas atuações nos dias 1 e 2. A 6 e a 17 do mesmo mês, Iglésias deverá atuar em Telavive e Moscovo, respetivamente.

Na sua conta no Instagram, Julio Iglesias publicou recentemente um anúncio no qual aponta, precisamente, para os espetáculos que tem agendados no Dubai. Desejosos de o verem atuar, alguns fãs pediram-lhe para este atuar em Espanha e há quem tenha realçado que, "com o tempo", o espanhol irá renascer para a música "como uma fénix".